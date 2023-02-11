Французский полузащитник Джесси Деминге перейдёт из «Кана» в «Страсбург» в конце нынешнего сезона. Об этом сообщается на официальном сайте клуба из исторической столицы Эльзаса.

Контракт 25-летнего спортсмена с клубом из Нормандии истекает как раз вместе с окончанием нынешнего розыгрыша Лиги 2, что и стало одной из причин заключения договора о будущем трансфере.

Деминге стал игроком основной команды «Кана» в 2017 году и за это время провёл 150 матчей, в том числе выходя на поле в высшем футбольном дивизионе Франции.

Дополнительно сообщается, что «Страсбург» интересовался полузащитником на протяжении последних двух лет.