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Чемпионат Франции. Лига 1

Деминге перейдёт из «Кана» в «Страсбург» официально

11 Февраля 2023 • 09:33 Комментировать

Французский полузащитник Джесси Деминге перейдёт из «Кана» в «Страсбург» в конце нынешнего сезона. Об этом сообщается на официальном сайте клуба из исторической столицы Эльзаса.

Контракт 25-летнего спортсмена с клубом из Нормандии истекает как раз вместе с окончанием нынешнего розыгрыша Лиги 2, что и стало одной из причин заключения договора о будущем трансфере.

Деминге стал игроком основной команды «Кана» в 2017 году и за это время провёл 150 матчей, в том числе выходя на поле в высшем футбольном дивизионе Франции.

Дополнительно сообщается, что «Страсбург» интересовался полузащитником на протяжении последних двух лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Кан Страсбург трансферы футбола - лето 2023 Джесси Деминге
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