Головин - в заявке «Монако» на игру с «ПСЖ»

Российский полузащитник Александр Головин включен в заявку «Монако» на центральный поединок 23-го тура чемпионата Франции против столичного «ПСЖ». Встреча состоится на стадионе «Луи II» сегодня, 11 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Перед сегодняшним поединком «Монако» занимает четвертое место в турнирной таблице Лиги 1, а «ПСЖ» располагается на первой строчке с солидным отрывом от конкурентов.

В текущем сезоне чемпионата Франции Александр сыграл 21 матч за монегасков, записав на свой счет четыре забитых мяча и шесть результативных передач.