Рекоба: «Месси - лучший»

Бывший уругвайский нападающий Альваро Рекоба, в прошлом выступавший за миланский «Интер» бок о бок с легендарным бразильцем Роналдо, не сомневается в том, кто является лучшим футболистом в современном футболе. По его словам, Лионель Месси - лучший не только сегодня, но и, возможно, во всей истории футбола, а в конце прошлого года он, напомним, стал чемпионом мира.

- Я такого игрока, как Месси, просто не видел. Я слишком молод, чтобы застать Пеле, но я видел Марадону. Но Месси, что он делает, это просто невероятно, и он становится лучше с каждым годом, - цитирует слова Альваро Рекобы fcinter1908.it.