У Неймара началась война с соседями

Звездный форвард «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар конфликтует со своими соседями. Жители недовольны частыми громкими вечеринками южноамериканского футболиста.

Как сообщает Le Parisien, во время празднования 31-летия в особняке Неймара очень громко играла музыка. Соседи были возмущены и обратились в полицию с жалобой. Мэр Буживаля, где проживает бразилец, заявил, что игрок не уважает своих соседей. Он собирается подать жалобу на Неймара прокурору за неоднократное нарушение общественного порядка.

В текущем сезоне Лиги 1 бразилец забил 12 голов и отдал десять ассистов в 18 матчах.