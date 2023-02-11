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Чемпионат Франции. Лига 1

Данте стал самым возрастным автором гола в текущем сезоне топ-5 европейских чемпионатов

11 Февраля 2023 • 00:22 Комментировать
Ницца
3:0
Аяччо
окончен

Во Франции начались матчи двадцать третьего тура чемпионата, в первом из них «Ницца» принимает «Аяччо», и счет в этой игре был открыт очень быстро - уже на третьей минуте. Отличиться удалось Данте Бонфиму, которому на данный момент 39 лет 115 дней.

Бразильский ветеран, в прошлом поигравший за мюнхенскую «Баварию», а также за «Вольфсбург» и менхенгладбахскую «Боруссию», стал самым возрастным автором гола в текущем сезоне среди всех основных пяти чемпионатов Европы.

Следить за событиями игры чемпионата Франции между «Ниццей» и «Аяччо» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.

 

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Ницца Аяччо Данте
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