Данте стал самым возрастным автором гола в текущем сезоне топ-5 европейских чемпионатов

Во Франции начались матчи двадцать третьего тура чемпионата, в первом из них «Ницца» принимает «Аяччо», и счет в этой игре был открыт очень быстро - уже на третьей минуте. Отличиться удалось Данте Бонфиму, которому на данный момент 39 лет 115 дней.

Бразильский ветеран, в прошлом поигравший за мюнхенскую «Баварию», а также за «Вольфсбург» и менхенгладбахскую «Боруссию», стал самым возрастным автором гола в текущем сезоне среди всех основных пяти чемпионатов Европы.

Следить за событиями игры чемпионата Франции между «Ниццей» и «Аяччо» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.