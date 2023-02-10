Данте стал самым возрастным автором гола в топ-5 лигах в нынешнем сезоне

Центральный защитник «Ниццы» Данте забил свой первый гол в нынешнем сезоне.

Бразилец поразил ворота «Аяччо» уже на третьей минуте матча французской Лиги 1. По информации Opta, бывший центрбек мюнхенской «Баварии» установил рекорд нынешней кампании в пяти сильнейших европейских чемпионатах, отличившись в возрасте 39 лет и 115 дней.

В активе Данте 22 сыгранных матча в текущем розыгрыше французской лиги. До сегодняшнего дня на счету ветерана было только одно результативное действие – голевой пас. Действующий трудовой договор футболиста с «Ниццей» истекает по окончании сезона 2022/23.