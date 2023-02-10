Пике сравнил Месси и Роналду

Херарду Пике по ходу карьеры посчастливилось поиграть бок о бок и с Лионелем Месси, и с Криштиану Роналду. Экс-защитник «Барселоны» сравнил аргентинца и португальца.

«Битва между ними в последнее десятилетие была впечатляющей, они оба были хороши. Думаю, с точки зрения таланта Месси, безусловно, номер один. Это правда, что Криштиану очень много работал, чтобы конкурировать, но если посмотреть на карьеру обоих… Я бы выбрал Месси. Он показал, что в 35 лет может выступать как лучший игрок в мире. Он показал это на чемпионате мира», - слова Пике приводит портал Goal.com со ссылкой на канал Джона Неллиса в YouTube.