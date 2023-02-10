Месси нашёл способ помочь Турции после землетрясений

Турция пережила серию разрушительных землетрясений. Количество погибших уже перевалило за 17 тысяч человек, и спасательные операции продолжаются.

Звёздный футболист «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси нашёл способ помочь Турции. Он передал на аукцион свою игровую футболку с автографом. Деньги, вырученные на аукционе, будут использоваться в зоне землетрясений. Об этом в социальных сетях рассказал футболист Мерих Демирал.

Отмечается, что Лионель Месси передал свою футболку после того, как с ним поговорили Хакан Чалханоглу и Джанлуиджи Доннарумма.

Напомним, что Лионель Месси получил травму, но он должен сыграть против «Баварии» во вторник.