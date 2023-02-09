Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

​Удар по «ПСЖ»: Месси может пропустить матч с «Баварией»

09 Февраля 2023 • 21:10 Комментировать

Звёздный форвард «ПСЖ» Лионель Месси рискует пропустить первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии». Как сообщает L’Equipe, 35-летний футболист травмировался в кубковой игре против «Марселя» (поражение 1:2), которая проходила в среду вечером. У Месси имеется проблема с подколенным сухожилием.

По данным источника, Лионель Месси точно не сыграет против «Монако» в чемпионате Франции в субботу. Также аргентинец может не принять участие в битве против «Баварии» 14 февраля.

Для «ПСЖ» это серьёзный удар. В лазарете гранда Лиги 1 уже находится Килиан Мбаппе, и он к ближайшей игре Лиги чемпионов не восстановится. Есть некоторые проблемы и у Неймара – бразилец только на днях возобновил тренировки.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Килиан Мбаппе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
10.02.23 в 23:00
Ницца Ницца
Аяччо Аяччо
1.77 3.70 4.90
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Февраля
20:12 · Франция. Лига 1
​Уткин прокомментировал инцидент с объятиями Малиновского и Головина, после которого украинец извинялся
18:07 · Франция. Лига 1
Суд наказал Эвра за гомофобные высказывания 1
15:43 · Испания. Ла Лига
Лапорта: «Слова брата Месси не повлияют на наше отношение к Лео»
15:16 · Франция. Кубок
​Месси в этом сезоне не сможет собрать полную коллекцию трофеев в карьере
14:24 · Франция. Кубок
​Месси и Неймар получили низкие оценки за матч против «Марселя»
11:36 · Испания. Ла Лига
Брат Месси извинился перед «Барселоной» за резкие слова
11:26 · Франция. Кубок
Месси не выиграл ни одного матча в Кубке Франции
10:55 · Франция. Лига 1
Травма Гюсто оказалась несерьёзной
09:37 · Франция. Лига 1
Непомнящий — о Головине в «Монако»: «Ему пришлось потратить почти три года, чтобы заматереть»
08:12 · Франция. Кубок
Тренер «Марселя» прокомментировал победу над «ПСЖ»
07:56 · Франция. Кубок
Галтье оценил игру Неймара в матче с «Марселем»
05:24 · Франция. Кубок
«Марсель» выиграл дома у «ПСЖ» впервые за более чем одиннадцать лет
03:40 · Франция. Кубок
Ляказетт провёл свой 300-й матч за «Лион»
02:20 · Франция. Кубок
Маркиньос – о вылете «ПСЖ» из Кубка Франции: «Мы должны заткнуться и работать»
02:08 · Франция. Кубок
Галтье прокомментировал вылет «ПСЖ» из Кубка Франции
Все новости
Рекомендуем