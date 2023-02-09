​Удар по «ПСЖ»: Месси может пропустить матч с «Баварией»

Звёздный форвард «ПСЖ» Лионель Месси рискует пропустить первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии». Как сообщает L’Equipe, 35-летний футболист травмировался в кубковой игре против «Марселя» (поражение 1:2), которая проходила в среду вечером. У Месси имеется проблема с подколенным сухожилием.

По данным источника, Лионель Месси точно не сыграет против «Монако» в чемпионате Франции в субботу. Также аргентинец может не принять участие в битве против «Баварии» 14 февраля.

Для «ПСЖ» это серьёзный удар. В лазарете гранда Лиги 1 уже находится Килиан Мбаппе, и он к ближайшей игре Лиги чемпионов не восстановится. Есть некоторые проблемы и у Неймара – бразилец только на днях возобновил тренировки.