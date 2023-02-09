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Чемпионат Франции. Лига 1

​Уткин прокомментировал инцидент с объятиями Малиновского и Головина, после которого украинец извинялся

09 Февраля 2023 • 20:12 Комментировать

Полузащитник «Марселя» Руслан Малиновский столкнулся с критикой на родине после того, как он обнялся с россиянином Александром Головиным после матча чемпионата Франции. На фоне критики Малиновскому даже пришлось извиняться.

Комментарий по поводу инцидента дал известный журналист Василий Уткин.

«Совершенно очевидно, что тема слишком напряжённая. Но вообще-то говоря, если вспомнить прецеденты, можно вспомнить отношения Хорватии и Югославии в девяностые годы. Они не мешали топ-игрокам из Хорватии и Югославии играть за одну команду. Уверен, что они даже иногда там обнимались.

Просто это издержки времени, в котором мы живём. Удивительно, что очевидная дружба и приятельство Малиновского c Алексеем Миранчуком в «Аталанте» никогда не вызывала такой реакции. А здесь почему-то она была вызвана. Может, сработало то, что Головин когда-то играл за армейскую команду. Но вообще глупости это всё», - сказал Уткин на видео, которое было опубликовано на его канале в YouTube.

 


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Евро-Футбол.Ру,
Монако Марсель Василий Уткин Руслан Малиновский Александр Головин
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