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Чемпионат Франции. Лига 1

Суд наказал Эвра за гомофобные высказывания

09 Февраля 2023 • 18:07 Комментировать (1)

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра был наказан парижским судом. Поводом стали гомофобные высказывания известного в прошлом футболиста. Ещё в марте 2019 года Эвра в социальных сетях позволил себе оскорбления в адрес «ПСЖ» после матча Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайед».

Как сообщает портал Goal, суд оштрафовал Патриса Эвра на 1000 евро. Ещё 2000 евро экс-футболист выплатит двум организациям, которые борются с дискриминацией.

Патрис Эвра повесил бутсы на гвоздь несколько лет назад. Последним клубом в карьере француза стал «Вест Хэм». Любопытно, что Эвра в своё время занимался в академии «ПСЖ». 

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Патрис Эвра
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venge
09 Февраля 2023 в 18:15
за pussies и faggots получил штраф
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