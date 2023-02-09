Суд наказал Эвра за гомофобные высказывания

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра был наказан парижским судом. Поводом стали гомофобные высказывания известного в прошлом футболиста. Ещё в марте 2019 года Эвра в социальных сетях позволил себе оскорбления в адрес «ПСЖ» после матча Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайед».

Как сообщает портал Goal, суд оштрафовал Патриса Эвра на 1000 евро. Ещё 2000 евро экс-футболист выплатит двум организациям, которые борются с дискриминацией.

Патрис Эвра повесил бутсы на гвоздь несколько лет назад. Последним клубом в карьере француза стал «Вест Хэм». Любопытно, что Эвра в своё время занимался в академии «ПСЖ».