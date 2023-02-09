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Чемпионат Франции. Лига 1

У Месси есть два варианта контракта с «ПСЖ»

09 Февраля 2023 • 07:41 Комментировать

Звездный аргентинский форвард Лионель Месси ведет переговоры с представителями «ПСЖ» о подписании нового трудового соглашения. Как стало известно журналистам Sport.es, стороны обсуждают два варианта продолжения сотрудничества.

Первый – это однолетний контракт, а второй – однолетнее соглашение с возможностью пролонгации. Окончательный выбор сделает 35-летний футболист.

Кроме того, Месси и парижанам предстоит согласовать финансовые условия новой сделки.

Лионель выступает за французский гранд с лета 2021 года. Срок его действующего контракта с «ПСЖ» истекает по завершении сезона-2022/2023.

Назван топ-клуб АПЛ, который хотел купить Месси

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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