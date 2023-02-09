У Месси есть два варианта контракта с «ПСЖ»

Звездный аргентинский форвард Лионель Месси ведет переговоры с представителями «ПСЖ» о подписании нового трудового соглашения. Как стало известно журналистам Sport.es, стороны обсуждают два варианта продолжения сотрудничества.

Первый – это однолетний контракт, а второй – однолетнее соглашение с возможностью пролонгации. Окончательный выбор сделает 35-летний футболист.

Кроме того, Месси и парижанам предстоит согласовать финансовые условия новой сделки.

Лионель выступает за французский гранд с лета 2021 года. Срок его действующего контракта с «ПСЖ» истекает по завершении сезона-2022/2023.

Назван топ-клуб АПЛ, который хотел купить Месси