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Чемпионат Франции. Лига 1

Наставник «Марселя» поспорил с журналистом на Rolex

09 Февраля 2023 • 00:10 Комментировать
Марсель
1:3
Ницца
окончен

«Марсель» достаточно неожиданно проиграл «Ницце» в провансальском дерби, команда Игора Тудора уступила со счетом 1:3. Сразу после игры, в ходе традиционной пресс-конференции, журналист задал Тудору неожиданный вопрос - дескать, только что, после матча, вы сказали, что вина за поражение лежит на вас лично. Однако хорватский специалист почему-то решил сделать вид, что не говорил таких слов.

- Я сказал такое? Я не читаю газеты и потому не знаю, что там понаписали, но если ты мне покажешь, я тебе подарю Rolex. А если нет, то ты просто угостишь меня кофе, - достаточно изящно вышел из положения Тудор. 

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Игор Тудор
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