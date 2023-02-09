Наставник «Марселя» поспорил с журналистом на Rolex

«Марсель» достаточно неожиданно проиграл «Ницце» в провансальском дерби, команда Игора Тудора уступила со счетом 1:3. Сразу после игры, в ходе традиционной пресс-конференции, журналист задал Тудору неожиданный вопрос - дескать, только что, после матча, вы сказали, что вина за поражение лежит на вас лично. Однако хорватский специалист почему-то решил сделать вид, что не говорил таких слов.

- Я сказал такое? Я не читаю газеты и потому не знаю, что там понаписали, но если ты мне покажешь, я тебе подарю Rolex. А если нет, то ты просто угостишь меня кофе, - достаточно изящно вышел из положения Тудор.