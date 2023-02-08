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Чемпионат Франции. Лига 1

​Тер-Закарян снова возглавил «Монпелье» официально

08 Февраля 2023 • 17:21 Комментировать
Монпелье
...
Брест
12.02 17:00

«Монпелье» на страницах своего официального сайта объявил о назначении Мишеля Тер-Закаряна на должность главного тренера команды. 59-летний специалист вернулся клуб, где он уже работал в 2017-2021 годах.

Мишель Тер-Закарян находился без работы с октября после ухода из «Бреста».

На текущий момент «Монпелье» занимает 15-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. Ближайший матч чемпионата «паладины» проведут в воскресенье, 12 февраля, – как раз против «Бреста», где Мишель Тер-Закарян работал ранее.

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Евро-Футбол.Ру,
Монпелье Мишель Тер-Закарян
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