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Чемпионат Франции. Лига 1

​Галтье поблагодарил бога за возможность тренировать Месси

08 Февраля 2023 • 16:30 Комментировать

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье ответил на вопрос, мог ли он раньше представить, что будет тренировать семикратного обладателя «Золотого мяча», коим является нападающий Лионель Месси.

«Нет. Никогда. Спасибо богу», - сказал Галтье, посмотрев на небо в ходе интервью для Tout Le Sport.

Лионель Месси выступает за «ПСЖ» с лета 2021 года, а Кристоф Галтье принял команду перед сезоном 2022/2023. На текущий момент парижане занимают первое место в турнирной таблице французской Лиги 1.

В нынешнем сезоне Лионель Месси провёл 24 матча, в которых забил 15 голов и отдал 14 результативных передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Кристоф Галтье
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