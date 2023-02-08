​Галтье поблагодарил бога за возможность тренировать Месси

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье ответил на вопрос, мог ли он раньше представить, что будет тренировать семикратного обладателя «Золотого мяча», коим является нападающий Лионель Месси.

«Нет. Никогда. Спасибо богу», - сказал Галтье, посмотрев на небо в ходе интервью для Tout Le Sport.

Лионель Месси выступает за «ПСЖ» с лета 2021 года, а Кристоф Галтье принял команду перед сезоном 2022/2023. На текущий момент парижане занимают первое место в турнирной таблице французской Лиги 1.

В нынешнем сезоне Лионель Месси провёл 24 матча, в которых забил 15 голов и отдал 14 результативных передач на партнёров.