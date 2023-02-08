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Чемпионат Франции. Лига 1

В Лиге 1 произошла тренерская отставка официально

08 Февраля 2023 • 03:00 Комментировать

В чемпионате Франции состоялась тренерская отставка. С поста наставника «Монпелье» был уволен Ромен Пито. Вместе с ним команду покинули его ассистенты, об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Последний матч под руководством Пито «Монпелье» провел против «Страсбурга» в минувший уик-энд и потерпел поражение со счетом 0:2. В общей сложности при Ромене команда провела 12 матчей, в которых одержала две победы, дважды сыграла вничью и потерпела восемь поражений.

По итогам 22 туров чемпионата Франции «Монпелье» с 20 набранными баллами занимает 15-е место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Монпелье Ромен Пито
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