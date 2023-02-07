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Чемпионат Франции. Лига 1

​Глава ультрас «ПСЖ» - о Неймаре: «Путь к искуплению будет долгим»

07 Февраля 2023 • 14:08 Комментировать

Ромен Мабиль, который возглавляет группу фанатов «ПСЖ» Collectif Ultras Paris, дал комментарий по поводу Неймара. Раскол между фанатами и звёздным бразильцем произошёл несколько лет назад, когда футболист стремился вернуться в «Барселону».

«Путь к искуплению будет долгим. Да, мы вывесили баннер, который оскорбляет его мать. Это тяжело, нам было очень тяжело. Но дело в том, что люди подарили Неймару столько любви на старте. У нас могли бы наладиться отношения. Но ни клуб, ни Неймар не пытались исправить ситуацию», - сказал Мабиль France Bleu Paris.

Напомним, что летом 2017 года «ПСЖ» заплатил «Барселоне» за трансфер Неймара 222 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар
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