Экс-игрок «ПСЖ»: «Новый контракт Месси - чушь собачья»

Экс-полузащитник сборной Франции и «ПСЖ» Жером Ротен высказался против подписания нового контракта с аргентинским нападающим Лионелем Месси.

«Новый контракт Месси – чушь собачья. Зачем продлевать контракт, особенно с точки зрения имиджа. Лионель не прилагает никаких усилий, чтобы продвинуть «ПСЖ», он не благодарит болельщиков команды. Месси не проявляет приятных жестов к клубу, ему не хочется напрягаться», - передает слова Жерома Le10Sport.

35-летний аргентинец защищает цвета «ПСЖ» с лета 2021 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает по окончании нынешнего сезона.