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Чемпионат Франции. Лига 1

​Неймар снова тренируется

06 Февраля 2023 • 20:59 Комментировать

Звёздный нападающий «ПСЖ» Неймар возобновил тренировки с командой. Об этом сообщил сам футболист, опубликовав фотографии с занятия в социальных сетях.

Напомним, что Неймар пропустил два последних матча «ПСЖ» в чемпионате Франции – против «Монпелье» (3:1) и «Тулузы» (2:1). Бразилец испытывал мышечную усталость, хотя ранее у него были проблемы с лодыжкой, пострадавшей ещё на чемпионате мира.

Возвращение Неймара в строй важно, ведь впереди у «ПСЖ» матчи против «Марселя» (Кубок Франции), «Монако» (Лига 1) и «Баварии» (Лига чемпионов).

В сезоне 2022/2023 Неймар провёл за «ПСЖ» 25 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 15 голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар
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