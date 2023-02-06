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Чемпионат Франции. Лига 1

​«ПСЖ» нужно на треть сократить зарплатную ведомость

06 Февраля 2023 • 18:41 Комментировать

«ПСЖ» в рамках выполнения правил финансового фэйр-плей ближайшим летом будет вынужден сократить зарплатную ведомость на 30%. Об этом стало известно журналистам издания L’Equipe.

Отмечается, что именно по этой причине «ПСЖ» осторожно относился к инвестициям на зимнем трансферном рынке.

Как известно, «ПСЖ» может похвастаться широкими финансовыми возможностями. В составе команды собрано немало звёзд, в том числе Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе.

«ПСЖ» на текущий момент является лидером французской Лиги 1. Ближайшего преследователя в лице «Марселя» парижане опережают на восемь очков.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ
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