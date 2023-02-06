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Чемпионат Франции. Лига 1

Головин включён в символическую сборную 22-го тура Лиги 1

06 Февраля 2023 • 09:26 Комментировать

Журналисты издания Lequipe составили традиционную символическую сборную по итогам очередного тура чемпионата Франции. В список из 11 лучших футболистов 22-го тура был включен российский полузащитник «Монако» Александр Головин.

В прошедшем матче против «Клермона» хавбек отметился результативной передачей. За свое выступление Александр получил оценку 7 из 10.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Головин сыграл 21 матч, записав на свой счет четыре забитых мяча и шесть голевых передач.

В Лиге 1 сыграно 22 тура. По их итогам «Монако» с 44 набранными баллами занимает четвертое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин
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