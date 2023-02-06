Фонсека высказался о конфликте с руководством «Лилля»

Наставник «Лилля» Паулу Фонсека высказался касательно слухов о конфликте с президентом клуба Оливье Летангом.

«Если у нас есть проблемы, то они должны решаться исключительно внутри коллектива», - передает слова португальского специалиста Lequipe.

Ранее сообщалось, что Фонсека недоволен вмешательством руководителя в свою работу. Также специалиста огорчила трансферная политика «Лилля» в январе. Зимой «доги» оформили всего одну покупку.

После 22 туров чемпионата Франции подопечные Фонсеки набрали 38 очков и занимают шестое место в турнирной таблице.