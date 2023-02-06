Зидан требует убрать Неймара из «ПСЖ»

Экс-тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан, который договорился о подписании контракта с «ПСЖ», принял решение расстаться с одной из звезд команды. По данным Todofichajes, специалист не хочет видеть под своим крылом бразильского форварда Неймара.

Французский наставник выступает за то, чтобы продать южноамериканца следующим летом, а на его место подписать Усмана Дембеле из каталонской «Барселоны».

Неймар защищает цвета парижского коллектива с августа 2017 года, его трудовое соглашение с клубом истекает по завершении сезона-2024/2025. Трансферная стоимость нападающего оценивается в 75 миллионов евро.