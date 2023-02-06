Зидан выбрал себе новый клуб

Бывший наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан определился с новым местом работы. По сведениям Todofichajes, французский специалист займет пост главного тренера «ПСЖ» по завершении нынешнего сезона. У руля столичной команды он сменит Кристофа Галтье.

Источник отмечает, что боссы клуба недовольны последними результатами «ПСЖ» под руководством нынешнего наставника, а потому решили расстаться с ним. Сделка по смене главного тренера должна быть оформлена в июне.

Зидан тренировал «Реал» с 2016 по 2018 и с 2019 по 2021 год. Под руководством 50-летнего специалиста «сливочные» трижды выигрывали Лигу чемпионов.