У Фонсеки возник конфликт с президентом «Лилля»

Наставник «Лилля» Паулу Фонсека конфликтует с президентом французского клуба Оливье Летангом, об этом рапортует Footmercato.

Как стало известно журналистам, португальский тренер обвинил руководителя во вмешательстве в его работу. Кроме того, Фонсека выразил недовольство пассивностью клуба в зимнее трансферное окно. В январе «доги» подписали лишь Бенуа Костиля.

По итогам 22 туров чемпионата Франции «Лилль» с 38 набранными баллами располагается на шестой позиции в турнирной таблице, отставая от лидирующего «ПСЖ» на 16 очков.

Контракт Фонсеки с клубом рассчитан до лета 2024 года.