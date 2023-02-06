Булыкин дал совет Головину, где лучше продолжить карьеру

Экс-нападающий московского «Локомотива» и амстердамского «Аякса» Дмитрий Булыкин поделился мнением о потенциальном переходе российского полузащитника Александра Головина из «Монако» в дортмундскую «Боруссию».

«Этот переход стал бы шагом вперeд. Но я бы на месте Александра лучше смотрел в сторону Англии или Испании. Германия тоже неплохой чемпионат, но там будет сложнее», - приводит слова Булыкина издание «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Головин провел 20 поединков в чемпионате Франции, отметившись четырьмя забитыми мячами. Его контракт с монегасками рассчитан до 2024 года.