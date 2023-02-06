«ПСЖ» договорился с одним из лидеров о новом контракте

Центральный защитник сборной Бразилии Маркиньос пролонгирует сотрудничество с французским «ПСЖ», об этом информирует Lequipe.

Как стало известно журналистам Lequipe, стороны провели переговоры и договорились о подписании контракта до середины 2027 года. Срок действующего трудового договора игрока с парижским грандом истекает в конце июня 2024 года. За команду он выступает с 2013 года.

В нынешнем сезоне Маркиньос принял участие в 29 поединках во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего южноамериканца в 70 миллионов евро.