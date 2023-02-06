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Чемпионат Франции. Лига 1

«Марсель» прервал серию без поражений в Лиге 1, которая длилась с середины октября

06 Февраля 2023 • 00:58 Комментировать
Клермон
...
Марсель
11.02 23:00

Проиграв дома «Ницце», «Марсель» прервал длительную серию без поражений в чемпионате Франции. Напомним, сегодняшняя вечерняя игра завершилась со счётом 1:3 в пользу команды гостей.

Дело в том, что «Марсель» не знал поражений в чемпионате Франции с 22 октября 2022 года – именно в тот день этот клуб проиграл «Лансу» дома в рамках Лиги 1 со счётом 0:1.

Что касается поражений с учётом матчей во всех остальных турнирах, то их не было с 1 ноября прошлого года. Тогда «Марсель» тоже дома уступил лондонскому «Тоттенхэму» в Лиге чемпионов и покинул еврокубки.

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КЛЕРМОН МАРСЕЛЬ
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