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Чемпионат Франции. Лига 1

«Ницца» впервые с 1951 года забила два мяча в первом тайме на поле «Марселя»

06 Февраля 2023 • 00:29 Комментировать
Марсель
1:3
Ницца
окончен

В последнем матче двадцать второго тура французского чемпионата Лиги 1 «Марсель» принимает на своем поле «Ниццу», и уже в первом тайме подопечные Игора Тудора оконфузились, пропустив два мяча. Как оказалось, забить два мяча «Ницце» в ворота «Марселя» на его поле и в первом тайме не удавалось с декабря 1951 года.

Тогда «Ницца» в итоге выиграла со счетом 4:2, а в конце года стала чемпионом Франции - в 50-е годы это был один из самых сильных клубов страны.

Следить за событиями игры французского чемпионата между «Марселем» и «Ниццей» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.

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