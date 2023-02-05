​В «ПСЖ» охарактеризовали звёздного Неймара

Луиш Кампуш, который является советником «ПСЖ» по футбольным вопросам, высказался о нападающем Неймаре.

«Правда в том, что с тех пор, как я пришёл в «ПСЖ», у меня нет повода для критики Неймара. Он всегда приезжает вовремя, всегда в хорошем настроении. Он невероятный футболист, но даже большие звёзды не способны выигрывать трофеи в одиночку. Им нужны партнёры по команде», - высказался Кампуш для Telefoot.

Напомним, что Неймар остаётся самым дорогим футболистом в истории. В 2017 году за бразильского нападающего «ПСЖ» заплатил «Барселоне» 222 миллиона евро.

В сезоне 2022/2023 Неймар забил 17 голов и отдал 15 голевых передач в 25 матчах.