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​В «ПСЖ» охарактеризовали звёздного Неймара

05 Февраля 2023 • 14:57 Комментировать

Луиш Кампуш, который является советником «ПСЖ» по футбольным вопросам, высказался о нападающем Неймаре.

«Правда в том, что с тех пор, как я пришёл в «ПСЖ», у меня нет повода для критики Неймара. Он всегда приезжает вовремя, всегда в хорошем настроении. Он невероятный футболист, но даже большие звёзды не способны выигрывать трофеи в одиночку. Им нужны партнёры по команде», - высказался Кампуш для Telefoot.

Напомним, что Неймар остаётся самым дорогим футболистом в истории. В 2017 году за бразильского нападающего «ПСЖ» заплатил «Барселоне» 222 миллиона евро.

В сезоне 2022/2023 Неймар забил 17 голов и отдал 15 голевых передач в 25 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар Луиш Кампуш
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