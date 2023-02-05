​В «ПСЖ» ответили на вопрос о будущем Месси

Футбольный советник «ПСЖ» Луиш Кампуш ответил на вопрос о будущем нападающего Лионеля Месси.

Как известно, действующий контракт Лионеля Месси с «ПСЖ» рассчитан до завершения сезона 2022/2023.

«Мы обсуждаем с Месси продление его контракта. Я хотел бы сохранить его в этом проекте, не могу этого скрывать. В настоящее время мы обсуждаем, как решить эту задачу», - сказал Кампуш Telefoot.

Лионель Месси оказался в «ПСЖ» летом 2021 года вскоре после истечения срока контракта с «Барселоной». С тех пор аргентинский нападающий провёл за команду 58 матчей, в которых забил 26 голов и отдал 29 результативных передач на партнёров.