Ромарио: «Я лучше Месси на своей позиции»

Известный в прошлом бразильский нападающий Ромарио сравнил себя с аргентинским форвардом Лионелем Месси.

«Мы разные футболисты. На его позиции лучше он, однако на моей позиции лучше я», - передает слова южноамериканца ESPN.

Напомним, что Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины на мундиале в Катаре. В финальном матче «альбиселесте» отпраздновали победу над Францией (3:3, 4:2 – по пенальти). На этом ЧМ-2022 Лионель забил семь голов и сделал три ассиста, став лучшим футболистом турнира.

В текущем розыгрыше Лиги 1 Месси забил десять и голов и отдал десять голевых передач.