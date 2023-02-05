Роналду и Неймар празднуют день рождения

Два звездных футболиста сегодня, 5 февраля, отмечают день рождения. Речь о португальском нападающем Криштиану Роналду и бразильском форварде Неймаре. КриРо исполнилось 38 лет, а южноамериканец празднует 31-летие.

Роналду в конце прошлого года переехал в чемпионат Саудовской Аравии, заключив контракт на 2,5 года с клубом «Аль-Наср». На прошлой неделе Криштиану реализовал пенальти в матче с «Аль-Фатехом» (2:2), этот мяч стал для него дебютным за новый коллектив.

Что касается Неймара, то бразилец защищает цвета парижского гранда с августа 2017 года. Его действующее соглашение с «ПСЖ» рассчитано до середины 2025 года.