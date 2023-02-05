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Чемпионат Франции. Лига 1

«Лилль» одолел «Ренн», пропустив на первой минуте

05 Февраля 2023 • 00:55 Комментировать
Ренн
1:3
Лилль
окончен

В 22-м туре Лиги 1 встретились соседи по таблице, «Ренн» и «Лилль». Хозяева поля чуть чаще, но неопасно, били в створ, отдав сопернику возможность действовать первым номером. Во многом это случилось из-за гола Амина Гуйри уже на первой минуте. У гостей Джонатан Бамба опасно бил и попал в противника. Его партнер Джонатан Дэвид не попал в рамку, хотя ему не мешали нанести удар. Давление гостей сказалось на 59-й минуте, и Эдон Жегрова сравнял счет. Он же помог Реми Кабелла забить победный гол на 86-й минуте. Точку в компенсированное время поставил Андре Гомещ - 3:1.

«Лилль» вышел на чистое шестое место, «Ренн» же в двух очках впереди и продолжает чередовать победы с поражениями.

Протокол игры  
Ренн1:3Лилль
(1:0) Гуйри Амин1'  
  59'Жегрова Эдон (1:1)
  86'Кабелла Реми (1:2)
  90'Гомеш Андре (1:3)
Манданда СтивСпенс Джед 84' (Мелинг Биргер ( 84') Родон ДжоТеате АртурТрюффер АдриенБуриго Бенжамен 84' (Салах Ибрагим ( 84') Сантамария БатистТэт Флавьен 62' (Мюинга Арно ( 62') Токо-Экамби Карл 70' (Докю Жереми ( 70') Дуэ Дезире 62' (Угочукву Лесли ( 62'  64') Гуйри Амин
Запасные: Алемдар ДоганДуэ ГелаБелосьян ЖенуэльОмари Вармед
Шевалье ЛюкаДиаките БафодеЙоро ЛениДжало ТьягуИсмаили Гонсалвес 35' (Веа Тимоти ( 35'  81') Андре БенжаминГомеш Андре  20'Жегрова ЭдонГомес Анхель 63' (Кабелла Реми ( 63') Бамба Джонатан 84' (Байо Мохамед ( 84') Дэвид Джонатан 84' (Виржинюс Алан ( 84')
Запасные: Костиль БенуаМартен ЖонасРибейро АлександроФонте ЖозеБалеба Карлос
04 февраля. Стадион "Роазон Парк".

 

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