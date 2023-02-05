«Лилль» одолел «Ренн», пропустив на первой минуте

В 22-м туре Лиги 1 встретились соседи по таблице, «Ренн» и «Лилль». Хозяева поля чуть чаще, но неопасно, били в створ, отдав сопернику возможность действовать первым номером. Во многом это случилось из-за гола Амина Гуйри уже на первой минуте. У гостей Джонатан Бамба опасно бил и попал в противника. Его партнер Джонатан Дэвид не попал в рамку, хотя ему не мешали нанести удар. Давление гостей сказалось на 59-й минуте, и Эдон Жегрова сравнял счет. Он же помог Реми Кабелла забить победный гол на 86-й минуте. Точку в компенсированное время поставил Андре Гомещ - 3:1.

«Лилль» вышел на чистое шестое место, «Ренн» же в двух очках впереди и продолжает чередовать победы с поражениями.