«Лилль» одолел «Ренн», пропустив на первой минуте

В 22-м туре Лиги 1 встретились соседи по таблице, «Ренн» и «Лилль». Хозяева поля чуть чаще, но неопасно, били в створ, отдав сопернику возможность действовать первым номером. Во многом это случилось из-за гола Амина Гуйри уже на первой минуте. У гостей Джонатан Бамба опасно бил и попал в противника. Его партнер Джонатан Дэвид не попал в рамку, хотя ему не мешали нанести удар. Давление гостей сказалось на 59-й минуте, и Эдон Жегрова сравнял счет. Он же помог Реми Кабелла забить победный гол на 86-й минуте. Точку в компенсированное время поставил Андре Гомещ - 3:1.
«Лилль» вышел на чистое шестое место, «Ренн» же в двух очках впереди и продолжает чередовать победы с поражениями.
Протокол игры
|(1:0) Гуйри Амин1'
|59'Жегрова Эдон (1:1)
|86'Кабелла Реми (1:2)
|90'Гомеш Андре (1:3)
Манданда Стив•Спенс Джед84' (Мелинг Биргер (84') •Родон Джо•Теате Артур•Трюффер Адриен•Буриго Бенжамен84' (Салах Ибрагим (84') •Сантамария Батист•Тэт Флавьен62' (Мюинга Арно (62') •Токо-Экамби Карл70' (Докю Жереми (70') •Дуэ Дезире62' (Угочукву Лесли (62') • 64'Гуйри Амин
Запасные: Алемдар Доган•Дуэ Гела•Белосьян Женуэль•Омари Вармед
Шевалье Люка•Диаките Бафоде•Йоро Лени•Джало Тьягу•Исмаили Гонсалвес35' (Веа Тимоти (35') • 81'Андре Бенжамин•Гомеш Андре• 20'Жегрова Эдон•Гомес Анхель63' (Кабелла Реми (63') •Бамба Джонатан84' (Байо Мохамед (84') •Дэвид Джонатан84' (Виржинюс Алан (84')
04 февраля. Стадион "Роазон Парк".
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