Окружение Месси хочет, чтобы аргентинец остался в «ПСЖ»

Окружение аргентинского нападающего Лионеля Месси хочет, чтобы он остался в «ПСЖ», об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо. По данным источника, обе стороны ждут следующей встречи, чтобы обсудить окончательные детали и наконец подписать соглашение.

Контракт 35-летнего футболиста со столичным клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.

Он пополнил ряды «ПСЖ» в статусе свободного агента в августе 2021 года.

В текущем сезоне чемпион мира 2022 года принял участие в 23 играх во всех турнирах, в которых отметился 14 забитыми мячами и 14 результативными передачами партнёрам по команде.