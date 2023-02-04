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Чемпионат Франции. Лига 1

​Месси: «Я всегда старался жить как нормальный человек»

04 Февраля 2023 • 16:59 Комментировать

Звёздный нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси высказался о своей известности.

«Я всегда старался быть нормальным, если можно так выразиться. Жить как нормальный человек, уметь радоваться мелочам, своей семье, своим детям. Я ничего не делал ради того, чтобы обо мне знали, чтобы меня узнавали. Я всегда старался быть самим собой и жить нормально.

Люди могут попросить у меня автограф, фотографию. Я всегда стараюсь жить как один из них», - сказал Месси, чьи слова приводит Ole.

Напомним, что в конце прошлого года Лионель Месси выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины. В финале «альбиселесте» обыграли Францию.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины ПСЖ
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