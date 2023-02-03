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Чемпионат Франции. Лига 1

В Марселе собираются установить абсолютный рекорд французского чемпионата

03 Февраля 2023 • 23:12 Комментировать
Марсель
...
Ницца
1 1.68 X 3.85 2 5.10
05.02 22:45

В воскресенье «Марсель» под руководством Игора Тудора сразится в матче Лиги 1 с «Ниццей», провансальское дерби всегда вызывает большой ажиотаж в регионе, а сейчас, когда «Марсель» не проигрывает уже в десяти матчах кряду, болельщики настолько воодушевлены, что динамика продаж билетов на воскресный матч указывает на то, что на «Велодроме» может быть установлен новый рекорд по количеству зрителей на матче чемпионата.

Сейчас он составляет 65 421 болельщик - и он был установлен также в Марселе, в ноябре 2019 года, когда в «южную столицу» Франции пожаловал другой «Олимпик» - тот, что из Лиона. 

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МАРСЕЛЬ НИЦЦА
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