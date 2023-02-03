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Чемпионат Франции. Лига 1

​Переговоры Месси с «ПСЖ» продолжатся

03 Февраля 2023 • 14:45 Комментировать

Звёздный Лионель Месси якобы сомневается в том, что ему нужно оставаться в «ПСЖ». Такая информация просочилась в прессу в пятницу. В то же время авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщает в социальных сетях о том, что переговоры между сторонами будут продолжаться. Так, представители Лионеля Месси и руководители «ПСЖ» встретятся лично в ближайшие две-три недели.

Отмечается, что «ПСЖ» представит официальное предложение для Лионеля Месси, после чего стороны приступят к обсуждению деталей.

За «ПСЖ» Лионель Месси выступает с лета 2021 года. 35-летний аргентинец провёл за парижан 57 матчей, в которых забил 25 голов и отдал 29 голевых пасов.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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