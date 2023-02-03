Балогун - самый эффективный игрок топ-5 лиг Европы

Английский нападающий Фоларин Балогун удерживает необычное достижение - он забил уже четырнадцать мячей в текущем сезоне, при том, что его команда, «Реймс», в общей сложности забила 26 голов за прошедшие 21 матч. Процент голов Балогуна в составе своей команды составляет 54%, что является наибольшим результатом среди всех игроков, выступающих в главных пяти чемпионатах Европы.

В следующем туре французского чемпионата Лиги 1 «Реймс» сразится на выезде с вернувшимся в высший свет французского футбола «Осером», эта игра пройдет пятого февраля. Сейчас команда занимает одиннадцатое место в турнирной таблице.