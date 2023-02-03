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Чемпионат Франции. Лига 1

Балогун - самый эффективный игрок топ-5 лиг Европы

03 Февраля 2023 • 04:43 Комментировать
Осер
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Реймс
1 3.45 X 3.50 2 2.10
05.02 17:00

Английский нападающий Фоларин Балогун удерживает необычное достижение - он забил уже четырнадцать мячей в текущем сезоне, при том, что его команда, «Реймс», в общей сложности забила 26 голов за прошедшие 21 матч. Процент голов Балогуна в составе своей команды составляет 54%, что является наибольшим результатом среди всех игроков, выступающих в главных пяти чемпионатах Европы.

В следующем туре французского чемпионата Лиги 1 «Реймс» сразится на выезде с вернувшимся в высший свет французского футбола «Осером», эта игра пройдет пятого февраля. Сейчас команда занимает одиннадцатое место в турнирной таблице. 

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Евро-Футбол.Ру,
Реймс Фоларин Балогун
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ОСЕР РЕЙМС
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