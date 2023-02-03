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Чемпионат Франции. Лига 1

Бекхэм предсказал будущее Мбаппе

03 Февраля 2023 • 02:34 Комментировать

Экс-хавбек мадридского «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм поделился мнением об игре нападающего «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе.

«Мбаппе - один из тех футболистов, которые больше всего впечатляют меня сейчас. Килиан долго будет оставаться одной из главных звезд. Если он продолжит в том же духе, то станет одним из величайших в истории футбола. Он способен доминировать долгое время», - цитирует Дэвида ESPN Deportes.

24-летний нападающий связан контрактом с «ПСЖ» до лета 2025 года. Трансферная стоимость Мбаппе оценивается в 180 миллионов евро.

В этом сезоне форвард забил 13 голов в 19 матчах Лиги 1.

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Евро-Футбол.Ру,
Дэвид Бекхэм ПСЖ Килиан Мбаппе
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