Бекхэм предсказал будущее Мбаппе

Экс-хавбек мадридского «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм поделился мнением об игре нападающего «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе.

«Мбаппе - один из тех футболистов, которые больше всего впечатляют меня сейчас. Килиан долго будет оставаться одной из главных звезд. Если он продолжит в том же духе, то станет одним из величайших в истории футбола. Он способен доминировать долгое время», - цитирует Дэвида ESPN Deportes.

24-летний нападающий связан контрактом с «ПСЖ» до лета 2025 года. Трансферная стоимость Мбаппе оценивается в 180 миллионов евро.

В этом сезоне форвард забил 13 голов в 19 матчах Лиги 1.