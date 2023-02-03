«Марсель» не получал предложений по Гендузи

По словам испанского президента клуба Пабло Лонгории, о которых информирует Le Phocéen, «Марсель» не получал предложений о трансфере 23-летнего игрока Маттео Гендузи, которым сильно интересовалась «Астон Вилла».

Ранее сообщалось о том, что руководство вышеупомянутого английского клуба сделало Гендузи своим трансферным приоритетом, с целью усиления линии полузащиты.

Также французом интересовался «Вест Хэм».

Контракт спортсмена с «Марселем» рассчитан до 2025 года.

В настоящий момент «Марсель» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции и отстаёт от лидирующего «ПСЖ» на пять зачётных единиц.