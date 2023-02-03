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Чемпионат Франции. Лига 1

Кимпембе вернулся к тренировкам после двухмесячного отсутствия из-за травмы

03 Февраля 2023 • 00:21 Комментировать

RMC Sport сообщает о том, что Преснел Кимпембе вернулся к тренировкам после нескольких месяцев отсутствия из-за травмы. Воспитанник академии «ПСЖ» повредил ахиллово сухожилие в матче с «Брестом», 14 ноября случился рецидив, из-за чего он не попал не только в состав своего клуба, но и на чемпионат мира – 2022 в Катаре.

Кимпембе работает с «ПСЖ» над продлением своего контракта. Однако он также был связан с несколькими клубами других стран, что может быть актуально в том случае, если обе стороны не смогут прийти к соглашению.

В данный момент «ПСЖ» лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, отрываясь от второго места на пять очков.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ травмы Преснел Кимпембе
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