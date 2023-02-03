Бывший игрок «Челси» Реми подписал контракт с «Брестом»

Бывший нападающий «Челси» Лоик Реми подписал контракт с клубом Лиги 1 «Брестом». Об этом сообщил главный тренер «пиратов» Эрик Руа после ничейного матча с «Лионом» (0:0), что опубликовано изданием L’Équipe.

Уточняется, что клуб завершил процесс подписания французского спортсмена на условиях бесплатного трансфера до конца сезона.

Руа сказал, что бывший нападающий «Лиона», «Ниццы» и «Марселя», а также бывший игрок национальной сборной Франции не будет доступен для выбора сразу. Вероятнее всего, Реми сможет принять участие в матчах только в последние месяцы сезона, что специалист назвал «вишенкой на торте».