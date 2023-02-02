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Чемпионат Франции. Лига 1

​Мбаппе вряд ли сыграет с «Баварией» - названы сроки восстановления

02 Февраля 2023 • 15:59 Комментировать

Килиан Мбаппе получил травму в среду, когда «ПСЖ» проводил гостевой матч Лиги 1 против «Монпелье».

Как сообщает L’Equipe, в результате обследования у Килиана Мбаппе выявили мышечную травму левого бедра. Точные сроки восстановления пока неизвестны – форварда ждёт новое обследование через несколько дней. При этом отмечается, что обычно после таких травм футболисты пропускают около трёх недель.

Таким образом, Килиан Мбаппе вряд ли сыграет против «Баварии» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра запланирована на 14 февраля.

Напомним, что «ПСЖ» обыграл «Монпелье» на выезде со счётом 3:1.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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