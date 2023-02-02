Месси сделал 44 голевых действия в 33 матчах сезона

В рамках 21-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» встречался с «Монпелье» и отпраздновал победу со счетом 3:1. Один из мячей в составе столичного коллектива забил аргентинец Лионель Месси, который проводит отличный сезон.

В нынешней кампании 35-летний нападающий принял участие в 33 матчах за клуб и сборную Аргентины. Лионель отметился 26 забитыми мячами и 18 результативными передачами.

Контракт Месси с французским топ-клубом рассчитан до окончания нынешнего сезона. Стороны ведут переговоры о пролонгации сотрудничества.

Добавим, что форвард вместе со сборной Аргентины стал победителем чемпионата мира – 2022.