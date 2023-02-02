Раскрыты первые слова Мбаппе после травмы

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе не смог доиграть вчерашний поединок против «Монпелье» (3:1) в рамках 21-го тура чемпионата Франции. Игрок был заменен из-за травмы в первом тайме. Журналистам Sport.es стало известно, что сказал 24-летний футболист во время того, как покидал поле.

«Я получил удар по опорной ноге. Это очень больно», - передает слова нападающего испанское издание.

Ранее появилась информация, что из-за травмы Мбаппе рискует пропустить первый матч с мюнхенской «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В текущем розыгрыше еврокубка Килиан отметился семью забитыми мячами в шести встречах.