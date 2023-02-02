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Чемпионат Франции. Лига 1

Раскрыты первые слова Мбаппе после травмы

02 Февраля 2023 • 09:10 Комментировать (1)

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе не смог доиграть вчерашний поединок против «Монпелье» (3:1) в рамках 21-го тура чемпионата Франции. Игрок был заменен из-за травмы в первом тайме. Журналистам Sport.es стало известно, что сказал 24-летний футболист во время того, как покидал поле.

«Я получил удар по опорной ноге. Это очень больно», - передает слова нападающего испанское издание.

Ранее появилась информация, что из-за травмы Мбаппе рискует пропустить первый матч с мюнхенской «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В текущем розыгрыше еврокубка Килиан отметился семью забитыми мячами в шести встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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Комментарии (1)
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Cruyff
02 Февраля 2023 в 09:21
а мульоны получать тебе не больно
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