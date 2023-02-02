В «ПСЖ» рассказали о травмах Мбаппе и Рамоса

Наставник «ПСЖ» Кристоф Галтье высказался о травмах нападающего Килиана Мбаппе и защитника Серхио Рамоса. Игроки получили повреждения во вчерашнем матче чемпионата Франции против «Монпелье» (3:1).

«Травмы Мбаппе и Рамоса не кажутся серьезными. Однако нужно смотреть. Конечно, это важнейшие игроки команды. У Килиана похоже на ушиб колена, Серхио травмировал приводящую мышцу во время падения. Надеемся, что ничего серьезного. Я решил не рисковать и снял их с игры», - приводит слова тренера Yahoo Sports.

Напомним, что Мбаппе и Рамос вынужденно покинули поле по ходу первого тайма.