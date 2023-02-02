«Монако» едва не упустил победу над «Осером»

В 21-м туре чемпионата Франции «Монако» принимал «Осер» и здорово использовал свои моменты в отличие от противника. Уже в дебюте Виссам Бен-Йеддер реализовал выход один на один с голкипером. Хозяева не ослабляли хватку и постоянно пробивали по воротам, в итоге с 17 метров в ближний угол классно пробил Элиссе Бен Сехир. «Монако» расслабился и мог за считанные минуты растерять весь запас голов. Сначала Маттис Аблин переиграл голкипера, оказавшись перед ним с глазу на глаз, и тут же Нуну да Кошта зарядил в штангу. В концовке после скидки Вандерсона Брель Эмболо расстрелял ворота в упор, в ответ да Кошта из пределов штрафной вернул интригу.

«Монако» все же победил (3:2) и стал четвертым, соперник - предпоследний. Александр Головин провел на поле все 90 минут.