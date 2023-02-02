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Чемпионат Франции. Лига 1

«Монако» едва не упустил победу над «Осером»

02 Февраля 2023 • 00:56 Комментировать
Монако
3:2
Осер
окончен

В 21-м туре чемпионата Франции «Монако» принимал «Осер» и здорово использовал свои моменты в отличие от противника. Уже в дебюте Виссам Бен-Йеддер реализовал выход один на один с голкипером. Хозяева не ослабляли хватку и постоянно пробивали по воротам, в итоге с 17 метров в ближний угол классно пробил Элиссе Бен Сехир. «Монако» расслабился и мог за считанные минуты растерять весь запас голов. Сначала Маттис Аблин переиграл голкипера, оказавшись перед ним с глазу на глаз, и тут же Нуну да Кошта зарядил в штангу. В концовке после скидки Вандерсона Брель Эмболо расстрелял ворота в упор, в ответ да Кошта из пределов штрафной вернул интригу.

«Монако» все же победил (3:2) и стал четвертым, соперник - предпоследний. Александр Головин провел на поле все 90 минут.

Протокол игры  
Монако3:2Осер
(1:0) Бен-Йеддер Виссам11'  
(2:0) Бен Сехир Элиссе30'  
  68'Аблин Маттис (2:1)
(3:1) Эмболо Брель82'  
  84'Да Кошта Нуну (3:2)
Нюбель АлександрСкардовелли ВандерсонДисаси АксельМарипан ГильермоКайо ЭнрикеЖелсон Мартиньш 75' (Агилар Рубен ( 75') Фофана ЮссуфКамара Мохамед VIIГоловин Александр 90' (Фолланд Кевин ( 90') Бен-Йеддер Виссам 65' (Эмболо Брель ( 65') Бен Сехир Элиссе 64' (Якобс Исмаил ( 64')
Запасные: Боаду МиронСарр МалангМинамино ТакумиМатазо ЭлиоДидийон Томас
Ионуц Андрей РадуЗедатка АкимЖанвье Жульян 70' (Массенжо Хан-Ноа ( 70') Туре СулейманМенса ГидеонМ'Чангама Юссуф 46' (Жубал Мендес ( 46') Туре БирамаСахи ХамзаСинайоко Лассин 63' (Аблин Маттис ( 63') Ньянг М'Байе 63' (Отре Матиас ( 63') Перрен Гаэтан 23' (Да Кошта Нуну ( 23')
Запасные: Ван Бото КенжиЛеон ДонованДюжимон РемиКамара Усман
01 февраля. Стадион "Луи II".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Осер
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