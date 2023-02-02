Марокканский форвард Ибраим Салах сменил бельгийский «Гент» на французский «Ренн». Пресс-служба «красно-чёрных» объявила о сделке уже после закрытия зимнего трансферного окна. Стороны заключили долгосрочный трудовой договор, который рассчитан до 2027 года.

«Сбылась моя маленькая мечта. Я давно слежу за выступлениями «Ренна». Хочу побыстрее выйти на поле и проявить себя. Не думаю, что у меня возникнут проблемы с адаптацией», - сказал 21-летний африканец.

Сумма компенсации за трансфер Салаха составила три миллиона евро.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 23 поединках, записав на свой счет шесть забитых мячей и одну голевую передачу.