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Чемпионат Франции. Лига 1

Унаи забил дебютный гол за «Марсель» в первой же встрече

01 Февраля 2023 • 23:15 Комментировать
Марсель
...
Ницца
05.02 22:45

Марокканский полузащитник Аззедин Унаи забил дебютный гол в первой же встрече за новый клуб. Напомним, сегодня вечером «Марсель» в рамках чемпионата Франции в гостях встречался с «Нантом», хозяева уступили – 0:2. Унаи забил свой гол в добавленное время матча.

Напомним, этот марокканский игрок, проявивший себя на чемпионате мира в Катаре, перешёл в «Марсель» в минувшее воскресенье – 29 января. Прошлым клубом 22-летнего центрального полузащитника был абсолютный аутсайдер чемпионата Франции – «Анже». Унаи подписал контракт с новым клубом до середины 2027 года.

Добавим, что гол Унаи стал первым для игрока в текущем сезоне Лиги 1.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Нант Аззедин Унаи
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