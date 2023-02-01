Унаи забил дебютный гол за «Марсель» в первой же встрече

Марокканский полузащитник Аззедин Унаи забил дебютный гол в первой же встрече за новый клуб. Напомним, сегодня вечером «Марсель» в рамках чемпионата Франции в гостях встречался с «Нантом», хозяева уступили – 0:2. Унаи забил свой гол в добавленное время матча.

Напомним, этот марокканский игрок, проявивший себя на чемпионате мира в Катаре, перешёл в «Марсель» в минувшее воскресенье – 29 января. Прошлым клубом 22-летнего центрального полузащитника был абсолютный аутсайдер чемпионата Франции – «Анже». Унаи подписал контракт с новым клубом до середины 2027 года.

Добавим, что гол Унаи стал первым для игрока в текущем сезоне Лиги 1.